Жителей квартир, поврежденных при ЧП в Петербурге, разместили в детсаду

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Жители пострадавших при ЧП квартир в Красногвардейском районе Петербурга пока размещены в детском саду, там находятся психологи, соцработники, сообщили РИА новости в пресс-службе администрации губернатора.
Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.
«Жители пока размещены в детсаду, накормлены, там работают психологи, соцработники и врачи», — указали в пресс-службе.