2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе горел магазин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.



Инцидент произошел ранним утром 1 марта в д. Нивки Борисовского района. Система автоматической пожарной сигнализации оповестила о том, что обнаружено возгорание в одноэтажном кирпичном здании магазина смешанных товаров.



В результате пожара повреждены холодильная камера, некоторая продукция, закопчены товар и внутренняя отделка в торговом зале. Люди не пострадали.



Причину инцидента выясняют специалисты.