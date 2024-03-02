2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе горел магазин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел ранним утром 1 марта в д. Нивки Борисовского района. Система автоматической пожарной сигнализации оповестила о том, что обнаружено возгорание в одноэтажном кирпичном здании магазина смешанных товаров.
В результате пожара повреждены холодильная камера, некоторая продукция, закопчены товар и внутренняя отделка в торговом зале. Люди не пострадали.
Причину инцидента выясняют специалисты.
В Борисовском районе горел магазин
Инцидент произошел ранним утром 1 марта в д. Нивки Борисовского района. Система автоматической пожарной сигнализации оповестила о том, что обнаружено возгорание в одноэтажном кирпичном здании магазина смешанных товаров.
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе горел магазин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.