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В Борисовском районе горел магазин

Инцидент произошел ранним утром 1 марта в д. Нивки Борисовского района. Система автоматической пожарной сигнализации оповестила о том, что обнаружено возгорание в одноэтажном кирпичном здании магазина смешанных товаров.

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе горел магазин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел ранним утром 1 марта в д. Нивки Борисовского района. Система автоматической пожарной сигнализации оповестила о том, что обнаружено возгорание в одноэтажном кирпичном здании магазина смешанных товаров.

В результате пожара повреждены холодильная камера, некоторая продукция, закопчены товар и внутренняя отделка в торговом зале. Люди не пострадали.

Причину инцидента выясняют специалисты.