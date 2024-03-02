Названа причина крупного ночного пожара в пятиэтажке Омска

В ГУ МЧС по Омской области назвали причину возгорания.
«Проведя осмотр места пожара и узучив все факторы, сопутствующие возникновению пожара, специалисты МЧС России выдвинули предположительную причину пожара — аварийный режим работы элекрооборудования», — сообщили в ведомстве.
Квартира выгорела почти полностью, площадь пожара, по оценке регионального МЧС, составила 43 квадратных метра, что соответствует метражу стандартной квартиры в типовых пятиэтажках.
На улицу эвакуировалось более 30 человек, однако пострадавших и травмированных нет, заявили в МЧС.