Названа причина крупного ночного пожара в пятиэтажке Омска

В субботу, 2 марта 2024 года, в пятиэтажке по улице Карбышева, что в Привокзальном поселке Ленинского округа Омска, случился крупный ночной пожар, как уже сообщал «СуперОмск».