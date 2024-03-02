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Названа причина крупного ночного пожара в пятиэтажке Омска

В субботу, 2 марта 2024 года, в пятиэтажке по улице Карбышева, что в Привокзальном поселке Ленинского округа Омска, случился крупный ночной пожар, как уже сообщал «СуперОмск».

В ГУ МЧС по Омской области назвали причину возгорания.

«Проведя осмотр места пожара и узучив все факторы, сопутствующие возникновению пожара, специалисты МЧС России выдвинули предположительную причину пожара — аварийный режим работы элекрооборудования», — сообщили в ведомстве.

Квартира выгорела почти полностью, площадь пожара, по оценке регионального МЧС, составила 43 квадратных метра, что соответствует метражу стандартной квартиры в типовых пятиэтажках.

На улицу эвакуировалось более 30 человек, однако пострадавших и травмированных нет, заявили в МЧС.

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