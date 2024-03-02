«Вышли на лед проверить улов и провалились». Два минчанина едва не утонули на озере в Браславском районе

В Браславском районе едва не утонули рыбаки, вышедшие на лед. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Инцидент с рыбаками произошел 1 марта. Около 16.40 часов в МЧС сообщили о терпящих бедствие рыбаках на льдине на озере Прутас, что рядом с деревней Черноземье.
Прибывшие на озеро спасатели обнаружили на озере двух мужчин примерно в 150 метрах от берега. Сотрудники МЧС помощью спасательной доски добрались до рыбаков и по очереди доставили их на берег.
— На льдине мужчины были полностью мокрыми и в спасательных жилетах. На берегу их осмотрели медики, госпитализация не потребовалась, — прокомментировали в МЧС.
Спасенные рыбаки, 1976-го и 1980-го годов рождения рассказали, что приехали утром из Минска, чтобы порыбачить. Прежде чем выходить на лед, они измерили его толщину, и уверены, что она составляла 15 сантиметров. Только после этого рыбаки вышли на промысел и расставили приманки. После обеда мужчины снова вышли на лед, чтобы проверить улов, но один из них внезапно провалился под воду. Друг помог ему выбраться, но тут же лед снова проломился под ними, оба оказались в полынье. Когда мужчины снова выбрались на лед, они побоялись двигаться и позвонили в МЧС.