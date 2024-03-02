«Вышли на лед проверить улов и провалились». Два минчанина едва не утонули на озере в Браславском районе

Спасенные рыбаки, 1976-го и 1980-го годов рождения рассказали, что приехали утром из Минска, чтобы порыбачить. Прежде чем выходить на лед, они измерили его толщину, и уверены, что она составляла 15 сантиметров. Только после этого рыбаки вышли на промысел и расставили приманки. После обеда мужчины снова вышли на лед, чтобы проверить улов, но один из них внезапно провалился под воду. Друг помог ему выбраться, но тут же лед снова проломился под ними, оба оказались в полынье. Когда мужчины снова выбрались на лед, они побоялись двигаться и позвонили в МЧС.