Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе

«Огнеборцы проникли в жилище и подали на тушение ствол. Параллельно эвакуировали троих жильцов из соседних задымленных квартир. Трое же человек из горящей квартиры госпитализированы в состоянии средней тяжести — с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей», — сказано в сообщении.