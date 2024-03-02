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Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости Крым. Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Корчагина в Севастополе, еще троих жильцов эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в городском главке МЧС России.

Огонь охватил квартиру на первом этаже. Сигнал о возгорании поступил спасателям 2 марта в 05:08, на место незамедлительно выехали два отделения и автолестница 6-й пожарно-спасательной части и два отделения 1-й части.

«Огнеборцы проникли в жилище и подали на тушение ствол. Параллельно эвакуировали троих жильцов из соседних задымленных квартир. Трое же человек из горящей квартиры госпитализированы в состоянии средней тяжести — с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей», — сказано в сообщении.

Пожар был потушен на площади 15 квадратных метров.

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