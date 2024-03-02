Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе

Огонь охватил квартиру на первом этаже. Сигнал о возгорании поступил спасателям 2 марта в 05:08, на место незамедлительно выехали два отделения и автолестница 6-й пожарно-спасательной части и два отделения 1-й части.
«Огнеборцы проникли в жилище и подали на тушение ствол. Параллельно эвакуировали троих жильцов из соседних задымленных квартир. Трое же человек из горящей квартиры госпитализированы в состоянии средней тяжести — с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей», — сказано в сообщении.
Пожар был потушен на площади 15 квадратных метров.