Жуткая авария парализовавшая Кишинев: Несколько авто — всмятку, четверо человек — в больнице, виновник ДТП скрылся

— ДТП произошло в 10:06 по улице Миорица, ⅚, — рассказала «КП» в Молдове пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник. — По первичной информации с места происшествия установлено, что водитель VW, покинувший место ДТП, во время движения не учел дорожную ситуацию, в результате чего протаранил сзади универсал Nissan и по инерции автомобиль VW отбросило в сторону, при этом он лоб в лоб ударил двигавшуюся в обычном режиме машину Toyota.