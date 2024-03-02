Жуткая авария парализовавшая Кишинев: Несколько авто — всмятку, четверо человек — в больнице, виновник ДТП скрылся

Жуткая авария с участием трех автомобилей произошла в субботу, 2 марта, на Телецентре, на улице Миорица.
Несколько авто — всмятку, на месте «скорая», полиция и пожарная машина.
Очевидцы утверждают, что один из водителей с признаками алкогольного опьянения.
— ДТП произошло в 10:06 по улице Миорица, ⅚, — рассказала «КП» в Молдове пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник. — По первичной информации с места происшествия установлено, что водитель VW, покинувший место ДТП, во время движения не учел дорожную ситуацию, в результате чего протаранил сзади универсал Nissan и по инерции автомобиль VW отбросило в сторону, при этом он лоб в лоб ударил двигавшуюся в обычном режиме машину Toyota.
В результате ДТП автомобили получили серьезные технические повреждения, четыре человека были доставлены каретами «скорой» в больницу.
— Виновника ДТП пока не обнаружили?
— Пока нет, полиция разыскивает его.
Из-за ДТП нарушено движение троллейбусов: маршрут № 17 перенаправлен на ул. Георге Асаки.