50-летнюю женщину нашли мертвой в центре Петропавловска

2 марта в полицию поступило сообщение, что в Петропавловске на улице Алтынсарина обнаружено тело женщины.
«Личность женщины была установлена сотрудниками полиции. Это 50-летняя жительница Северо-Казахстанской области. В настоящее время тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти», — рассказали в областном ДП.
По факту обнаружения тела следователи Петропавловска проводят досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело.
В полиции отметили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация, в интересах следствия, разглашению не подлежит.
В октябре прошлого года сообщалось о том, что в Караганде обнаружили тело погибшей женщины на огороженном забором участке. Полиция не нашла следов насильственной смерти. Позже стражи порядка в Астане нашли внутри автомобиля на одной из парковок тело мужчины. Сообщалось, что покойному было 49 лет. В январе этого года тело 30-летнего жителя Караганды 30 лет обнаружили на улице в городе. А недавно мужчина погиб на Медеу — его нашли лежащим на склоне у плотины. По предварительным данным, он упал с высоты.