50-летнюю женщину нашли мертвой в центре Петропавловска

В октябре прошлого года сообщалось о том, что в Караганде обнаружили тело погибшей женщины на огороженном забором участке. Полиция не нашла следов насильственной смерти. Позже стражи порядка в Астане нашли внутри автомобиля на одной из парковок тело мужчины. Сообщалось, что покойному было 49 лет. В январе этого года тело 30-летнего жителя Караганды 30 лет обнаружили на улице в городе. А недавно мужчина погиб на Медеу — его нашли лежащим на склоне у плотины. По предварительным данным, он упал с высоты.