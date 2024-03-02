МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 390 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 9 автомобилей», — отметили в министерстве.
Также, по данным российского военного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три гаубицы Д-20, буксируемое орудие М119 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также станция радиоэлектронной борьбы. «Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ», — уточнили в МО РФ.