МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 390 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 9 автомобилей», — отметили в министерстве.