Пострадавшие при ЧП в Санкт-Петербурге получат компенсации

«Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города. После окончания следственных действий жители получат возможность войти в свои квартиры, а коммунальные службы приступят к оценке и устранению последствий инцидента», — приводит пресс-служба администрации города слова Беглова.
Отмечается, что пострадавшие обеспечены питанием и всем необходимым. Также указано, что собственники получат компенсацию на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в случае необходимости проведения длительного ремонта.
Помимо этого губернатор заверил, что будет произведена оценка повреждения автомобилей, составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний.
Утром 2 марта произошло ЧП на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Беглов сообщил, что власти изучают обстоятельства cлучившегося. Он отметил, что жертв среди населения нет. По словам губернатора, в результате произошедшего повреждено остекление балконов двух домов.
Городской комитет по здравоохранению сообщил, что за помощью медиков после ЧП на Пискаревском проспекте города обратились шесть граждан.
Корреспондент «Известий» Марк Стакионис показал кадры с места случившегося. В связи с ЧП начал работу оперативный штаб, который оценит характер повреждений для оказания помощи жителям.