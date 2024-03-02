Пострадавшие при ЧП в Санкт-Петербурге получат компенсации

«Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города. После окончания следственных действий жители получат возможность войти в свои квартиры, а коммунальные службы приступят к оценке и устранению последствий инцидента», — приводит пресс-служба администрации города слова Беглова.