ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занимать более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой народной республики. В районах населенных пунктов Петровское, Ленинское и Орловка Донецкой народной республики отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.