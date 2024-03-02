ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow

Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13969 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8259 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19257 единиц специальной военной автомобильной техники.