ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито пять крылатых ракет “Storm Shadow”, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 107 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской области.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую сила и технику ВСУ в 112 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13969 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8259 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19257 единиц специальной военной автомобильной техники.