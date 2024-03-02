Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем СВО Вячеславом Зверевым

«Вячеслав Зверев геройски погиб при выполнении боевой задачи в районе Новомихайловки ДНР», — говорится в сообщении.
По информации губернатора, мужчина родился в Севастополе в семье военнослужащего. После школы пошел учиться в финансово-экономический институт. Но всегда мечтал о военной службе и пошел служить.
«Срочную службу Вячеслав прошел в Новороссийской ВМБ, затем окончил школу мичманов в Севастополе и продолжил службу в частях и соединении ракетных катеров ЧФ», — сообщил Михаил Развожаев.
Вячеслав Зверев был патриотом России. Он, по словам губернатора, активно поддержал события Русской весны. А в конце 2023 года подписал новый контракт с Вооруженными силами РФ и был направлен в зону проведения СВО.
В конце февраля в Севастополе прошло прощание с двумя героями спецоперации: рядовым Евгением Бобровничим и гвардии младшим сержантом Владиславом Михайлечко.