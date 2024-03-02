Дом в Петербурге, предположительно, оказался поврежден при падении БПЛА

«Сегодня… около 07.15 дежурные наряды вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования, получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте… оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно, в результате падения БПЛА. Всего было эвакуировано около 100 человек», — информирует ведомство.