Полиция проверит информацию о свалке трупов собак в Туапсе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Недавно в социальных сетях появилась информация о том, что в Туапсе и окрестностях исчезло большинство бездомных собак, в том числе чипированных. Зоозащитники недоумевали и били тревогу. Позже одна местная жительница наткнулась на свалку трупов пропавших животных у дороги возле мыса Кадош.
Полиция проведет проверку по выявленной в сети информации. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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