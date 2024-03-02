Полиция проверит информацию о свалке трупов собак в Туапсе

Недавно в социальных сетях появилась информация о том, что в Туапсе и окрестностях исчезло большинство бездомных собак, в том числе чипированных. Зоозащитники недоумевали и били тревогу. Позже одна местная жительница наткнулась на свалку трупов пропавших животных у дороги возле мыса Кадош.