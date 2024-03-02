Силовики проверяют электроподстанцию в Екатеринбурге из-за взрыва

По данным экстренных служб, около 23:00 на ней произошла неисправность электрооборудования, сообщает telegram-канал «Антитеррор Урал» (официальный канал антитеррористической комиссии Свердловской области).
Хлопок и яркую вспышку могли наблюдать жители близлежащих территорий. На место оперативно прибыли представители профильных ведомств.
Инцидент не привел к нарушению энергоснабжения районов столицы Среднего Урала. Подстанция работает в штатном режиме, пострадавший нет. На месте работают специалисты ПАО «Россети Урал».