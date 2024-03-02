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Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Собственникам квартир, поврежденных после ЧП в Петербурге, в случае длительного ремонта, компенсируют услуги ЖКХ, помогут владельцам автомобилей с составлением актов для страховых компаний, сообщили в субботу в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.
Источник: © РИА Новости

«В случае необходимости проведения длительного ремонта собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ. Также будет произведена оценка повреждения автомобилей, составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний», — сообщает пресс-служба правительства.

Власти оперативно подготовят номерной фонд в гостиницах и маневренный фонд для временного расселения жильцов пострадавших домов.

«Все организационные вопросы находятся в ведении ТСЖ и администрации Красногвардейского района», — уточнили в пресс-службе.

ЖКХ