Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Собственникам квартир, поврежденных после ЧП в Петербурге, в случае длительного ремонта, компенсируют услуги ЖКХ, помогут владельцам автомобилей с составлением актов для страховых компаний, сообщили в субботу в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.