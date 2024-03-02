Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ

«В случае необходимости проведения длительного ремонта собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ. Также будет произведена оценка повреждения автомобилей, составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний», — сообщает пресс-служба правительства.
Власти оперативно подготовят номерной фонд в гостиницах и маневренный фонд для временного расселения жильцов пострадавших домов.
«Все организационные вопросы находятся в ведении ТСЖ и администрации Красногвардейского района», — уточнили в пресс-службе.