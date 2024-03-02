В зоне СВО героически погиб медик из Самары Тимофеев с позывным «Лакоза»

О гибели известного медика сообщила в своем канале руководитель «Комитета семей воинов Отечества Самарской области» Екатерина Колотовкина. Трагедия случилась 28 февраля.
— Невосполнимая потеря. Денис был медиком санинструктором батальона и спас многих ребят, — написала Колотовкина.
Денис Тимофеев погиб, исполняя свой долг — спасая раненных товарищей. Первый снаряд, который его задел, оставил в руке медика несколько осколков. Тимофеев самостоятельно оказал себе помощь и продолжил помогать тем, кому было хуже чем ему.
В этот момент машину, на которой должны были эвакуировать бойцов, накрыл второй снаряд.
Жена боевого генерала написала, что «Комитет семей воинов Отечества Самарской области» будет ходатайствовать о присвоении Тимофееву Денису Героя России посмертно.