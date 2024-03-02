В зоне СВО героически погиб медик из Самары Тимофеев с позывным «Лакоза»

Денис Тимофеев погиб, исполняя свой долг — спасая раненных товарищей. Первый снаряд, который его задел, оставил в руке медика несколько осколков. Тимофеев самостоятельно оказал себе помощь и продолжил помогать тем, кому было хуже чем ему.