Жителей Кубани предупредили о фейковом приложении «Газпромбанка» в App Store

«В AppStore появилось приложение с символикой и логотипами Газпромбанка — Gaz Pro Monitor. Мы не имеем к нему никакого отношения», — прокомментировали ситуацию официальные представители финансовой организации.



Пользователям рекомендовали незамедлительно удалить данное приложение в случае скачивания, а также сменить пароль для доступа в мобильный банк.