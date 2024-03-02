«В AppStore появилось приложение с символикой и логотипами Газпромбанка — Gaz Pro Monitor. Мы не имеем к нему никакого отношения», — прокомментировали ситуацию официальные представители финансовой организации.
Пользователям рекомендовали незамедлительно удалить данное приложение в случае скачивания, а также сменить пароль для доступа в мобильный банк.
Жителей Кубани предупредили о фейковом приложении «Газпромбанка» в App Store
Жителей Кубани предупредили о поддельном приложении «Газпромбанка», появившемся в App Store. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«В AppStore появилось приложение с символикой и логотипами Газпромбанка — Gaz Pro Monitor. Мы не имеем к нему никакого отношения», — прокомментировали ситуацию официальные представители финансовой организации.