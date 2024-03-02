В один из пострадавших домов при ЧП в Петербурге стали пускать жильцов

В частности, жильцов пускают в дом № 159 коп.2 по Пискаревскому проспекту. В нем частично выбиты стекла квартир и балконов.
Жильцы дома № 161 по Пискаревскому проспекту, который наиболее поврежден, пока не могут вернуться домой.
Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб.