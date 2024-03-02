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В один из пострадавших домов при ЧП в Петербурге стали пускать жильцов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Жильцов одного из пострадавших домов на Пискаревском проспекте в Петербурге стали пускать в свои квартиры, передает корреспондент РИА Новости.
Источник: © РИА Новости

В частности, жильцов пускают в дом № 159 коп.2 по Пискаревскому проспекту. В нем частично выбиты стекла квартир и балконов.

Жильцы дома № 161 по Пискаревскому проспекту, который наиболее поврежден, пока не могут вернуться домой.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб.