В один из пострадавших домов при ЧП в Петербурге стали пускать жильцов

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб.