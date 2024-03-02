Не хотела делить бизнес и ребёнка: стали известны подробности заказного убийства в ЗКО

«Инцидент произошел в Аксае. У супругов было несколько квартир и совместный бизнес. По данным следствия, женщина передала 33-летнему организатору преступления 1,3 миллиона тенге. По предварительным данным в общей сложности она должна была отдать два миллиона тенге. На эти деньги подозреваемый должен был приобрести пистолет и убить мужчину. О готовившемся преступлении нам стало известно за большое количество дней, а задержали подозреваемых 26 февраля. Мы предотвратили убийство, потерпевший жив и здоров», — сообщил начальник ДП ЗКО.