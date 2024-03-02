СОБР задержал жителя Севастополя за дискредитацию российских военных

Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю.



В ведомстве уточнили, что 26-летний злоумышленник оставлял комментарии в социальных сетях с критикой российской армии.



Задержанный признался в совершенном правонарушении. Представители Росгвардии отметили, что молодого человека привлекут к ответственности в соответствии с законодательством РФ.