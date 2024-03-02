Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю.
В ведомстве уточнили, что 26-летний злоумышленник оставлял комментарии в социальных сетях с критикой российской армии.
Задержанный признался в совершенном правонарушении. Представители Росгвардии отметили, что молодого человека привлекут к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
СОБР задержал жителя Севастополя за дискредитацию российских военных
В Севастополе спецназ Росгвардии при содействии полицейских и сотрудников ФСБ РФ задержал местного жителя, подозреваемого в дискредитации вооруженных сил России.
Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю.