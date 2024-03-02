«Аль-Арабия»: судно Rubymar затонуло в Красном море

Об атаке на судно Rubymar 19 февраля заявил представитель хуситов Яхья Сариа. Агентство Associated Press писало, что из-за атаки на британское судно, которое ходило под флагом Белиза, оно оказалось под угрозой затопления, поэтому экипаж был вынужден покинуть его.
Обстрелы коммерческих судов и военных кораблей со стороны йеменских хуситов участились в декабре 2023 года на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». С января США и Великобритания неоднократно наносили удары по объектам хуситов на территории Йемена. Из-за атак хуситов значительно снизились грузоперевозки через Суэцкий канал. Его доходы сократились на 46,8%, с $804 млн до $428 млн.