Следственная группа СКР подверглась атаке украинского БПЛА в Брянской области

Как указано, с беспилотника вооруженных формирований (ВФУ) было сброшено взрывное устройство.
«В ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе Брянской области следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В СК РФ уточнили, что пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Дополняется, что следователи установят личности тех, кто причастен к атаке на сотрудников ведомства, которые исполняли свой служебный долг.
«Преступным действиям каждого их них будет дана надлежащая правовая оценка», — добавили в СК России.
Ранее, 27 февраля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр села Суземка. По последним данным, пострадали пять человек. Уточнялось, что двое из них получили легкие ранения, один находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Потерпевшие были госпитализированы. Также в результате атаки оказалось повреждено административное здание.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за регулярных обстрелов мирного населения со стороны украинских военных.