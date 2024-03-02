Следственная группа СКР подверглась атаке украинского БПЛА в Брянской области

Ранее, 27 февраля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр села Суземка. По последним данным, пострадали пять человек. Уточнялось, что двое из них получили легкие ранения, один находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Потерпевшие были госпитализированы. Также в результате атаки оказалось повреждено административное здание.