Эксперты предупреждают о скором пике ДТП с дикими животными

Как рассказал изданию «СБ. Беларусь сегодня» начальник отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Госинспекции Владимир Дамбовский, в прошлом году «больше всего подобных ДТП и погибших животных отмечено в мае — 573 факта, наименьшее количество — в феврале (175 фактов). Аналогичная картина — в 2021 и 2022 годах. Уже в апреле следует ожидать очередного подъема».



Самыми неблагополучными районы стали Барановичский, Ивацевичский, Витебский, Оршанский, Полоцкий, Гомельский, Речицкий, Гродненский, Лидский, Щучинский, Минский, Воложинский, Смолевичский, Могилевский, Бобруйский, Белыничский, Осиповичский, сообщает издание. Самыми неблагополучными дорогами — республиканские с индексом М.



Представитель Госинспекции также напомнил, что обнаружив раненое, травмированное, больное или погибшее охотничье животное на дороге, нужно по возможности сообщить об этом пользователю охотничьих угодий или в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел. Запрещается самовольно добывать, разделывать или перемещать туши диких животных или части туш, использовать мясо, шкуру, рога и другое. Нарушение этого требования влечет административную или уголовную ответственность.