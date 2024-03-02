Подросток погиб на пожаре в Городце

В Городце на пожаре погиб 16-летний подросток. Это произошло вечером в пятницу, 1 марта.
Как сообщили в СУ СКР по региону, видимых телесных повреждений криминального характера следователи на теле не обнаружили. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления причины пожара назначена экспертиза.
В прокуратуре Нижегородской области сообщили, что ход расследования взят на контроль. В надзорном ведомстве уточнили, что пожар произошёл в частном доме на улице Максима Горького.