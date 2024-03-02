Агрессивный водитель распылил газовый баллон в лицо ребенку на Большевиков

Девятилетний мальчик стал жертвой конфликта двух взрослых — в лицо ребенка попала струя газа из баллончика. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ребенок случайно пострадал из-за агрессивного водителя.
35-летний отец мальчика рассказал полиции, что вечером 26 февраля он шел с сыном по двору между домами на проспекте Большевиков, 25. В спину стал сигналить «Хендай Солярис», но мужчина с дороги не ушел. Водитель вспылил и начал ругаться с мужчиной через окно автомобиля, а потом распылил в его сторону газ. Но струя по ветру попала в ребенка, стоявшего рядом с отцом.
Водителя задержали через пару дней в Бокситогорском районе Ленобласти.
— 30-летний подозреваемый — гражданин государства ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, — уточнили в ведомстве.
Мальчик получил химический ожог глаз, но медики подлечили ребенка и отправили его на амбулаторное лечение.