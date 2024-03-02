Агрессивный водитель распылил газовый баллон в лицо ребенку на Большевиков

35-летний отец мальчика рассказал полиции, что вечером 26 февраля он шел с сыном по двору между домами на проспекте Большевиков, 25. В спину стал сигналить «Хендай Солярис», но мужчина с дороги не ушел. Водитель вспылил и начал ругаться с мужчиной через окно автомобиля, а потом распылил в его сторону газ. Но струя по ветру попала в ребенка, стоявшего рядом с отцом.