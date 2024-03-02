Застреливший владельца клуба «Гавана» в Краснодаре законно владел оружием. Об этом kuban.aif.ru сообщили в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.
По данным центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии, стрелявший мужчина является законным владельцем оружия.
Ранее, как уточнили очевидцы, перед тем, как произошла стрельба на улице Буденного, между мужчинами произошел конфликт. На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что на месте происшествия работают полицейские. Уточняется, что злоумышленник сам сдался правоохранителям. Погибший лежал возле внедорожника. Как написал в сети краснодарский блогер Костя Элвис, убитым оказался его бывший руководитель. Блогер признался, что работал в ночном клубе мужчины несколько лет.