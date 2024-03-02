Автовоз белоруса с шестью электромобилями сгорел на трассе в Германии

Белорус, который управлял автовозом рассказал в полиции, что во время движения лопнуло, а затем вспыхнуло одно из колес прицепа. Мужчина остановил автовоз и пытался потушить начавшийся пожар с помощью огнетушителя, но безуспешно — огонь охватил весь автовоз.