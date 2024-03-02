Автовоз белоруса с шестью электромобилями сгорел на трассе в Германии

Стало известно, что в Германии сгорел автовоз с шестью электромобилями, которым управлял белорусский дальнобойщик. Инцидент произошел в федеративной земле Гессен, информирует пресс-служба местной полиции.
Инцидент со сгоревшим автовозом произошел в немецком городе Кассель в пятницу, 1 марта. Около 08.20 часов на автобане А49 между развязками Кассель-Вальдау и Кассель-Ауэштадион на путепроводе начал гореть автовоз, перевозивший шесть электрокаров.
Белорус, который управлял автовозом рассказал в полиции, что во время движения лопнуло, а затем вспыхнуло одно из колес прицепа. Мужчина остановил автовоз и пытался потушить начавшийся пожар с помощью огнетушителя, но безуспешно — огонь охватил весь автовоз.
Водитель не пострадал. Понесенный материальный ущерб оценивается примерно в 300 тысяч евро.
Сообщается, что пожарная служба сначала потушила возгорание, а потом выгрузила все электрокары, чтобы предотвратить остатки тления. Сложные пожарно-спасательные работы затянулись на часы.
Трассу из-за происшествия перекрывали полностью на 4 часа. Это вызвало пробки на объездных маршрутах.