Полицейские изъяли у южноуральцев более 1 тыс. боеприпасов

В Челябинской области завершился первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». За это время в полиции возбудили 24 уголовных дела, еще по 18 материалам процессуальные решения будут приняты по результатам взрывотехнических и баллистических экспертиз и исследований. Всего из незаконного оборота изъято пять единиц нарезного и девять единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, более 1 100 единиц боеприпасов и почти пять с половиной килограммов взрывчатых веществ.