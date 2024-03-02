В квартиры пятиэтажки в Колпино ломились со стрельбой. Задержан похититель ребёнка

Вооружённый дебош учинил в пятиэтажке Колпинского района Петербурга житель Ленобласти. В квартиры он стучал с помощью пистолета.
О возбуждении уголовного дела о хулиганстве 2 марта сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В его основе три заявления от жителей дома № 75 на проспекте Ленина. Беспокойный вечер им устроил незнакомец, ломившийся в квартиры и стрелявший 29 февраля.
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции в парадной дома был обнаружен 35-летний житель города Коммунар Гатчинского района Ленобласти», — рассказали в ведомстве.
Мужчину разоружили и увезли в отдел. Спокойствие он нарушал с пневматическим пистолетом.
Обстановка изолятора временного содержания ему хорошо знакома. По данным «Фонтанки», мужчину привлекали к ответственности за повлёкшие смерть тяжкие травмы, имущественные преступления и наркотики. В 2019 году он получил пять лет колонии за похищение дочери бывшей жены. Девочку он увёз из дома, пытаясь вернуть расположение супруги.