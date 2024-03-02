В квартиры пятиэтажки в Колпино ломились со стрельбой. Задержан похититель ребёнка

Обстановка изолятора временного содержания ему хорошо знакома. По данным «Фонтанки», мужчину привлекали к ответственности за повлёкшие смерть тяжкие травмы, имущественные преступления и наркотики. В 2019 году он получил пять лет колонии за похищение дочери бывшей жены. Девочку он увёз из дома, пытаясь вернуть расположение супруги.