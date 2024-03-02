В Астане ликвидирована нарколаборатория, подозреваемые задержаны

По подозрению в совершении данного уголовного правонарушения задержаны 2-е жителей столицы.
В ходе обыска изъято свыше 27 кг психотропного вещества «мефедрон», что эквивалентно около 80 тысячам разовых доз, а также более 1 тонны прекурсоров. Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается в 540 млн тенге.
Кроме этого, в других районах г. Астаны обнаружены два 40-футовых контейнера с лабораторным оборудованием, которое, по версии следствия, предназначалось для организации нескольких аналогичных производств.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.