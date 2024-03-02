Возле дома, поврежденного при ЧП в Петербурге, началась уборка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Территорию возле поврежденного при ЧП жилого дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге начали убирать, передает корреспондент РИА Новости.
К дому приехали рабочие, которые собирают фрагменты выбитых рам, доски, осколки оконных и балконных стекол. Этот мусор вывозится с помощью экскаваторов.
Как передавал корреспондент РИА Новости, жильцов одного из пострадавших домов на Пискаревском проспекте, 159 корпус 2 стали пускать в свои квартиры. В этом доме частично выбиты стекла квартир и балконов. Жильцы дома № 161 по Пискаревскому проспекту, который поврежден сильнее, пока не могут вернуться домой.
Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб.