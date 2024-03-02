Один сотрудник СКР находится в тяжелом состоянии после атаки БПЛА под Брянском

Ранее сегодня, 2 марта, СКР сообщил, что в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА пострадала группа следователей, работавшая на приграничной территории. В ведомстве заявили, что следователь и следователь-криминалист получили ранения, еще двое сотрудников контужены. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил в Telegram, что атака беспилотника произошла в Стародубском муниципальном округе.