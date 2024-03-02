В Петербурге демонтируют обшивку балконов дома после ЧП

Как передавал корреспондент РИА Новости, жильцов одного из пострадавших домов на Пискаревском проспекте, 159 корпус 2 стали пускать в свои квартиры. В этом доме частично выбиты стекла квартир и балконов. Жильцы дома № 161 по Пискаревскому проспекту, который наиболее поврежден, пока не могут вернуться домой.