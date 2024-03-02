Семья из Горловки погибла в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ

«Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса ВОП с БПЛА на легковой автомобиль по улице Новосадовой погибла семейная пара: мужчина 1962 года рождения и женщина 1963 года рождения», — сказано в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Дополняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили преступление около 13:05.
«Известия» также показали кадры с места происшествия. На них можно увидеть повреждения домовладений и сам автомобиль, по которому ударил беспилотник ВСУ.
Рядом с местом трагедии стояла женщина и плакала.
Накануне, 1 марта, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате украинского обстрела города пострадал мирный житель. Он уточнил, что ранения получил мужчина 1975 года рождения.
Ранее в тот день также стало известно, что два человека погибли в результате удара ВСУ по заводу под Докучаевском в ДНР, который занимается производством минеральной воды. Как было указано, огонь велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим приграничным областям России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.