В Петербурге задержали четверых подростков, избивших курьера-иностранца

1 марта днем около дома 15 по Кронштадтской улице задержали 16-летнего жителя Павловска, которого подозревают в нападении. У дома 26 на Софийском бульваре в Пушкине задержали его ровесника. В 23 часа того же дня были задержаны двое других подозреваемых: 18-летний студент и 16-летний житель Калининского района.



29 февраля в 19:49 жительница дома 14, корпус 2, по улице Лени Голикова сообщила в полицию, что в парадной люди в масках избили курьера. Прибывшие на место полицейские обнаружили 25-летнего мужчину, уроженца одного из граничащих с Россией государств. Он рассказал, что четверо незнакомых ему людей в балаклавах избили его, после чего скрылись.