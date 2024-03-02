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В Италии гражданин Молдовы попался пьяным за рулем: Он арестован за подкуп карабинеров — предложил им взятку — 630 евро

29-летнему нашему соотечественнику грозит уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде и активную коррупцию.
Источник: Комсомольская правда

29-летнему гражданину Молдовы грозит уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде и активную коррупцию.

По данным итальянских СМИ, все произошло в городе Падуя. Правоохранители, заподозрив неладное, попросили водителя остановить автомобиль. Он заглушил мотор, но после этого убежал.

Вскоре карабинеры идентифицировали владельца машины и узнали, где он живет. Мужчину нашли у себя дома. Он находился в пьяном состоянии, передает deschide.md.

Чтобы избежать уголовной ответственности, нарушитель предложил карабинерам взятку в размере 630 евро. Правоохранители отказались и арестовали нашего соотечественника.