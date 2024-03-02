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В Ленобласти средства ПВО поразили воздушные цели над Финским заливом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области. Воздушные цели поражены над акваторией Финского залива, сообщил губернатор области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией Финского залива», — говорится в сообщении.

Экстренные службы направлены в район Санкт-Петербургского порта Бронка из-за сообщений об инциденте, добавили в пресс-службе Петродворцового района Петербурга.

«Направили службы МЧС в район порта Бронка, чтобы выяснить ситуацию», — говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили о взрыве в Петродворцовом районе Петербурга.

Жертв и разрушений в результате инцидента над Финским заливом нет.

В порту Бронка разрушений в результате инцидента над Финским заливом нет, сообщили районные власти. В результате инцидента в районе порта Бронка жертв нет, сообщил губернатор.