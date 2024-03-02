ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Тоненьком перед штурмом

«Перед тем как штурмовать позиции украинской армии в Тоненьком, куда отошли многие боевики ВСУ из Авдеевки, разведывательные коптеры ВС России выявили укрепленные замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки противника и передали полученные данные артиллерии», — рассказал собеседник агентства.
По словам офицера, затем артиллеристы нанесли ряд точечных ударов по раскрытым позициям врага, чем значительно облегчили штурм этого укрепрайона.
Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города.
Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.