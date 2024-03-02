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ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Тоненьком перед штурмом

ГЕНИЧЕСК, 2 мар — РИА Новости. Российская артиллерия нанесла точечные удары по укрепленным позициям ВСУ в населенном пункте Тоненькое перед штурмом, сообщил РИА Новости оператор разведывательного беспилотника группировки войск «Юг» с позывным Шмель.

«Перед тем как штурмовать позиции украинской армии в Тоненьком, куда отошли многие боевики ВСУ из Авдеевки, разведывательные коптеры ВС России выявили укрепленные замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки противника и передали полученные данные артиллерии», — рассказал собеседник агентства.

По словам офицера, затем артиллеристы нанесли ряд точечных ударов по раскрытым позициям врага, чем значительно облегчили штурм этого укрепрайона.

Населенный пункт Тоненькое расположен в пригороде Авдеевки, на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. В этом поселке находились артиллерийские расчеты, регулярно обстреливавшие центр Донецка.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города.

Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.