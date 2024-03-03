Минобороны РФ: над Ленобластью сбит украинский беспилотник

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что воздушные цели над Финским заливом поражены системой ПВО. Также глава региона поделился видео, на котором ракета сбивает в небе, предположительно, беспилотник. Во время работы ПВО в Петербурге вводился план «Ковер». На данный момент все ограничения в аэропорту Пулково сняты.