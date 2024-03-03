Минобороны РФ: над Ленобластью сбит украинский беспилотник

По данным ведомства, БПЛА был уничтожен около 19:30 дежурными силами ПВО, которым удалось пресечь попытку террористической атаки Киева по объектам на территории России. Других подробностей ведомство не привело.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что воздушные цели над Финским заливом поражены системой ПВО. Также глава региона поделился видео, на котором ракета сбивает в небе, предположительно, беспилотник. Во время работы ПВО в Петербурге вводился план «Ковер». На данный момент все ограничения в аэропорту Пулково сняты.
Утром в субботу атаке БПЛА подвергся дом на Пискаревском проспекте. Взрывом повреждены около 250 квартир.