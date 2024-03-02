Над Белгородской областью сбили третий беспилотник за сутки

Ранее сегодня, 2 марта, около 19:30 мск, над регионом система ПВО сбила два БПЛА. Один из них, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, был сбит в Шебекинском городском округе.
Ранее сегодня, 2 марта, над регионом сбили зенитную ракету С-200. О пострадавших не сообщалось. Кроме того, по информации губернатора региона, сегодня село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под минометный обстрел. На окраину села Щетиновка Белгородского района беспилотник сбросил взрывное устройство.
Эрдни Кагалтынов