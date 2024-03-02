Оперативные службы: один из участников боестолкновения в Ингушетии находился в розыске

Ранее в оперативном штабе региона журналистам сообщили о введении режима контртеррористической операции в пределах четырех улиц в Карабулаке. В информационном центре Национального антитеррористического комитета рассказали ТАСС, что спецназом ФСБ в одном из жилых домов была обнаружена и заблокирована группа боевиков.