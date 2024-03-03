В Минобороны РФ рассказали, как ефрейтор в одиночку заставил отступить группу ВСУ

В Минобороны также рассказали о подвиге командира саперного отделения сержанта Александра Шишкова, минировавшего опасные участки и направления и оборудовавшего позиций российских войск. В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения он произвел рекогносцировку рубежей минирования, путей выдвижения противника, определил места проходов по минным полям для своих подразделений, а также установил сигналы для закрытия этих проходов. Военнослужащему удалось установить более 250 мин различного класса. В результате во время атаки противник понес потери в технике и личном составе, был вынужден отступить.