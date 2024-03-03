Военные захватили в Авдеевке американскую технику времен Вьетнамской войны

«Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена вооруженным силам Украины. Данная модель примечательна тем, что она является в общем-то еще и транспортом для 120-миллиметрового миномета. По сути, это кочующее огневое средство», — рассказал журналистам замкомандира батальона по вооружению с позывным «Ротор».

Военнослужащий отметил, что бронемашина не повреждена и находится в исправном техническом состоянии. Это говорит о том, что техника была просто брошена, а не подбита.

«Это кочующее огневое средство должно было в общем-то препятствовать действиям наших войск в Авдеевке, но, как видите, машина практически не тронута огневым воздействием. Она была брошена и эвакуирована нашими специалистами и доставлена сюда в сборный пункт приема поврежденных машин», — рассказал «Ротор», демонстрируя бронетранспортер.

БТР M113 был принят на вооружение армией США в 1961 году. Впервые использовался в боевой обстановке в 1962 году и с тех пор участвовал во всех вооруженных конфликтах с участием США и их союзников, в том числе в войне во Вьетнаме.