Военные захватили в Авдеевке американскую технику времен Вьетнамской войны

Военнослужащие отдельного ремонтно-эвакуационного полка показали журналистам захваченную технику.
«Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена вооруженным силам Украины. Данная модель примечательна тем, что она является в общем-то еще и транспортом для 120-миллиметрового миномета. По сути, это кочующее огневое средство», — рассказал журналистам замкомандира батальона по вооружению с позывным «Ротор».
Военнослужащий отметил, что бронемашина не повреждена и находится в исправном техническом состоянии. Это говорит о том, что техника была просто брошена, а не подбита.
«Это кочующее огневое средство должно было в общем-то препятствовать действиям наших войск в Авдеевке, но, как видите, машина практически не тронута огневым воздействием. Она была брошена и эвакуирована нашими специалистами и доставлена сюда в сборный пункт приема поврежденных машин», — рассказал «Ротор», демонстрируя бронетранспортер.
С его слов, вместо штатного американского 120-миллиметрового миномета внутри установлен миномет такого же калибра, только советского образца.
«“Спионерили”, наверное, или потеряли где-то товарищи и поставили обыкновенный советский 120- миллиметровый миномет», — подчеркнул замкомандира батальона.
Кроме того, бойцы группировки «Центр» в ходе демонстрации захваченных трофеев прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле Kirpi. Как рассказал журналистам командир автомобильного взвода с позывным «Чебаркуль», украинские солдаты бросили бронемашину в ходе бегства, она досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии.
Бронетранспортер Kirpi — бронеавтомобиль турецкой армии, построенный местной компанией BMC. Броневик имеет боевую массу 20 тонн и способен вместить до 13 человек личного состава. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.
Еще одним продемонстрированным трофеем российской армии оказался британский бронеавтомобиль-вездеход Pinzgauer Vector 718 («Пинцгауэр 718») с колесной формулой 6×6.
«Данная машина, судя по нанесенным на нее тактическим знакам, использовалась медицинскими работниками для эвакуации раненых. У нее был уничтожен передний мост», — рассказал замкомандира по вооружению отдельного ремонтно-эвакуационного полка ЦВО с позывным «Казань». С его слов, этот БТР наехал на противотанковую мину.
«Машина была брошена. Я считаю, что в данной местности, в условиях нынешней распутицы, использование этой машины нецелесообразно ввиду низкой проходимости за счет колесной базы и низкого клиренса автомобиля», отметил он.
Ранее ряд СМИ сообщали, что украинская армия получила десяток бывших в употреблении бронеавтомобилей Vector Pinzgauer 718 (6×6). Эти автомобили, по данным источников, были доставлены из Великобритании. Они являются последней версией вездехода, разработанного австрийцами для швейцарской армии еще в конце 1960-х годов.