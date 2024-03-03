Шестеро боевиков забаррикадировались в доме в Ингушетии и ведут огонь

Ранее, 2 марта, в Республике Ингушетия был введен режим контртеррористической операции (КТО) на части города Карабулак. Тогда же источник «Известий» сообщал, что спецназ Федеральной службы безопасности (ФСБ) России заблокировал боевиков в доме, шло боестолкновение. Как он уточнял, террористы готовили серию терактов в местах массового скопления людей.