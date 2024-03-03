Шестеро боевиков забаррикадировались в доме в Ингушетии и ведут огонь

Отмечается, что шесть боевиков забаррикадировались в жилом доме и открыли стрельбу на предложение сдаться. Они вооружены автоматическим оружием и взрывными устройствами.
Спецназ эвакуировал гражданское население из-под шквального огня. Эта операция силовиков проводилась с риском для их жизней.
Ранее, 2 марта, в Республике Ингушетия был введен режим контртеррористической операции (КТО) на части города Карабулак. Тогда же источник «Известий» сообщал, что спецназ Федеральной службы безопасности (ФСБ) России заблокировал боевиков в доме, шло боестолкновение. Как он уточнял, террористы готовили серию терактов в местах массового скопления людей.
Также в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) указали, что в Карабулаке органы безопасности и спецназ ФСБ обнаружили в одном из жилых домов группу бандитов, которые вынашивали намерение совершить резонансные преступления террористической направленности.
Как сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов, обстановка в городе Карабулак находится под контролем силовиков. Глава Ингушетии отметил, что о завершении мероприятия он сообщит дополнительно. По последним данным, мирные жители не пострадали.