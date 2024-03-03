Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

«О взрывах в Харьковской области сообщают местные паблики», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Харьковской и Днепропетровской областях.
В Министерстве обороны РФ данное сообщение не прокомментировали.
Ранее, 2 марта, сообщалось о взрывах в Одессе. Ранее, 1 марта, сообщалось, что в городах Харькове и Николаеве произошли взрывы. Также стало известно о взрывах в городе Днепре (ранее Днепропетровск).
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.