Боевики в Ингушетии пытались сбежать из окна по связанным простыням

На кадрах видно свисающие из окна четвертого этажа простыни, по которым пытались спуститься боевики.
Попытка скрыться от сотрудников спецслужб закончилась провалом, операция по обнаружению террористов продолжается.
Ранее, 2 марта, в части города Карабулак в Республике Ингушетия был введен режим контртеррористической операции (КТО) в целях нейтрализации группы боевиков. Источник «Известий» сообщал, что спецназ ФСБ России заблокировал боевиков в доме, шло боестолкновение. Жители района были эвакуированы с помощью силовиков.
В пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) уточнили, что органы безопасности обнаружили в одном из жилых домов города группу террористов, которые готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности.
Глава региона Махмуд-Али Калиматов сообщал, что обстановка в городе находится под контролем силовиков, и призывал к сохранению спокойствия среди гражданского населения.
Источник «Известий» в силовых структурах сообщил, что шесть боевиков забаррикадировались в жилом доме и открыли стрельбу на предложение сдаться. Они вооружены автоматическим оружием и взрывными устройствами. Спецназ эвакуировал гражданское население из-под шквального огня. Эта операция силовиков проводилась с риском для их жизней.