Боевики в Ингушетии пытались сбежать из окна по связанным простыням

Источник «Известий» в силовых структурах сообщил, что шесть боевиков забаррикадировались в жилом доме и открыли стрельбу на предложение сдаться. Они вооружены автоматическим оружием и взрывными устройствами. Спецназ эвакуировал гражданское население из-под шквального огня. Эта операция силовиков проводилась с риском для их жизней.