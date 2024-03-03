Пропавших в Алматы мужчину и 18-летнюю девушку обнаружили мертвыми

Пропавших в январе этого года в Алматы мужчину и 18-летнюю девушку нашли мертвыми. Об этом на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщили волонтеры LIDER.KZ, передает Tengrinews.kz.