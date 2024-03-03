Пропавших в Алматы мужчину и 18-летнюю девушку обнаружили мертвыми

Амина Ерланкызы, 2005 года рождения, пропала 12 января. Девушка вышла из дома по адресу Алатауский район, Шанырак-2, улица Каракемер, дом 135. Рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, длинные, глаза карие. В феврале была найдена погибшей.
Джапаров Кенгес, 1985 года рождения, пропал ночью 16 января. Мужчина вышел из дома по адресу Талгарский район, село Нура, улица Досмухаметова, дом 10. 29 февраля стало известно, что пропавший погиб. Подробности о гибели мужчины пока не приводятся.