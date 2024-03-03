Полковник СБУ Стариков предложил использовать смертников для спасения ВСУ

«Уже возникли определенные признаки оперативного кризиса… Нам необходимо сделать все возможное, чтобы остановить их продвижение. Вы же видите, каждый день идет продвижение от пятисот до километра», — приводит его слова РИА Новости.
По мнению Старикова, при такой «слабости» ВСУ необходимо отвести основные боевые части, чтобы они могли укрепиться на своих позициях.
«Вперед выдвинуть арьергард, который будет сдерживать наступающего противника», — продолжил он, сравнив его с «300 спартанцами», которые «все погибли».
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинский заградотряд стрелял по солдатам, отказавшимся форсировать Днепр. По его словам, на правом берегу реки у сел Ивановка и Новотягинка заградотряд из нацгвардии и иностранных наемников расстреливал украинских военных, отказавшихся форсировать Днепр.