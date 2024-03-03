Семья блогеров-миллионников из Владивостока попала в ДТП

Некоторое время назад Слыховы покинули родной город и переехали жить в Москву, но в последний день зимы они были во Владивостоке, чтобы отпраздновать день рождения Марины вместе с её мамой. Но праздничное настроение было омрачено жутким инцидентом на дороге.