Семья блогеров-миллионников из Владивостока попала в ДТП

Известная в России семья блогеров-миллионников Слыховых из Владивостока попала в дорожно-транспортное происшествие с маршрутным автобусом. По счастью, никто не пострадал.
Николай, Марина и их дочь Варя известны своим аккаунтом в TikTok, где семья выкладывает забавные ролики из своей жизни. Благодаря доброму юмору в видео-скетчах под общим названием «Женат на Марине» владивостокцы приобрели более шести миллионов подписчиков в популярной соцсети.
Некоторое время назад Слыховы покинули родной город и переехали жить в Москву, но в последний день зимы они были во Владивостоке, чтобы отпраздновать день рождения Марины вместе с её мамой. Но праздничное настроение было омрачено жутким инцидентом на дороге.
Как сообщил Николай Слыхов в семейном Telegram-канале, в автомобиль в котором ехала семья на скорости въехала маршрутка. «На 10 см левее и влетел бы в дверь, за которой спала Варя пристёгнутая», — пишет глава семьи. Все целы, добавляет он.
В публикации чуть позже блогер признаётся: «В общем, виноваты мы, так как не убедились в безопасности разворота».